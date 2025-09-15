Bagni: "Gli spazi che il City ha trovato con lo United, il Napoli non li lascerà"

Salvatore Bagni, ex calciatore e oggi opinionista tv, è ai microfoni di Tele A nel corso di Si Gonfia la Rete per parlare dell'imminente sfida di Champions League del Napoli contro il Manchester City. Di seguito le sue dichiarazioni: "Rodri dopo l’infortunio non è più Rodri. Dall’infortunio di Rodri ha perso il 30% delle partite.

Gli spazi trovati contro il Manchester United, con il Napoli non li troverà. E’ una squadra di qualità, forte, ma ne ha vinte due e perse due finora, questa è la realtà. Diciamo anche che una è difficile, una può essere equilibrata e cinque gare devi vincerle nel cammino complessivo”.