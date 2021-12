Bagni: “Napoli stanco, svuotato e spento. Ha creato qualcosa solo in modo confusionario”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Salvatore Bagni, ex calciatore azzurro ed attuale intermediario di mercato: “Si è pagato lo sforzo dell’Europa League, hanno giocato praticamente gli stessi. Ci sono delle priorità, guardiamo il campionato: se c’è la possibilità di vincere devi salvaguardare quello. Ora bisognerà fare uno spareggio con una terza uscita dalla Champions, vedremo se basterà e se questi sforzi saranno importanti. Ieri la squadra era stanca, svuotata, spenta. Non ha giocato, contro una squadra che ha cercato di giocare a calcio. In una situazione normale avremmo creato tante occasioni importanti, non avevamo forza. Abbiamo creato qualcosa in modo confusionario ma azioni limpide erano rare”.