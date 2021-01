Bagni: "Osimhen-Mertens? Pure Juve e Inter male quando sono mancati CR7 e Lukaku..."

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, l'ex azzurro e talent scout Salvatore Bagni ha parlato delle difficoltà realizzative del Napoli: "Il Napoli non ha punte nei primi realizzatori della Serie A, il primo è Lozano che è un esterno. Abbiamo visto la Juve senza Ronaldo e l'Inter senza Lukaku per una volta e non hanno vinto, sono squadre che non sarebbero più da Scudetto! Il Napoli è senza Osimhen e Mertens e viene sottovalutato questo".