Baiano: “Deulofeu? Politano è superiore. Kvaratskhelia? Diamogli tempo”

"Deulofeu ad Udine ha fatto bene ma veniva da due stagioni no".

TuttoNapoli.net

L'ex attaccante di Napoli e Fiorentina, Ciccio Baiano, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Deulofeu ad Udine ha fatto bene ma veniva da due stagioni no. Politano, invece, ha dimostrato di far bene in ogni circostanza. Basandosi solo sulla scorsa stagione viene naturale pensare che lo spagnolo abbia fatto meglio, ma contando nel complesso è Politano ad essere superiore.

Kvaratskhelia? L'ho visto, ha qualità importanti e viene in un campionato complicato. Dovrà sostituire Insigne e non sarà facile. Diamogli il tempo giusto di crescere e sbagliare".