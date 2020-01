Baiano difende Insigne: "E' preso troppo di mira, si sta esagerando!"

Francesco Baiano, ex attaccante, si è soffermato su Lorenzo Insigne nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Tutte le volte che il Napoli non fa risultato si prende di mira Insigne, questo mi dispiace molto. Sappiamo che è difficile per un napoletano giocare nel Napoli, ma credo che si stia esagerando. Con la Lazio s'è caricato la squadra sulle spalle. In questi momenti bisognerebbe esaltare questo giocatore. Bisogna ricordare che i momenti non sono computer, possono attraversare periodi felici e meno felici, ma vanno sempre sostenuti. Insigne dà sempre il 100%".