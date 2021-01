Baiano: "Gattuso è pagato proprio per fare scelte scomode"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex attaccante e attualmente allenatore Ciccio Baiano: "Non puoi perdere su 18 partite 6 gare e soprattutto perderli contro le piccole. Non capisco perché si sia abbandonato il 4-3-3 che aveva portato ottimi risultati. E’ normale che con quel sistema si sarebbe sacrificato un giocatore importante, ma l’allenatore è lì per fare queste scelte importanti. L’unica spiegazione del 4-2-3-1 era per avere una squadra più offensiva e per non sacrificare Mertens dopo l’arrivo di Osimhen. Bisogna fare una scelta e magari far giocare un tempo per ciascuno. Con un centrocampo poco dinamico come quello del Napoli come si fa a giocare a due? E’ complicato con soli due centrocampisti soprattutto quando affronti squadre che ti aspettano e ripartono.

La sconfitta di Verona? La partita si era messa davvero bene, sappiamo però benissimo che il Verona non è una squadra facile da affrontare. Se non metti la qualità e la corsa come quella che mette la squadra di Juric, allora vai in difficoltà. Posso capire anche quella sconfitta, ma non le altre. Già a Udine il Napoli non meritava molto di vincere, anche se prima contro lo Spezia meritava di vincere ed invece l’ha persa”.