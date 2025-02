Podcast Baiano: “Gli infortuni saranno determinanti nella lotta Scudetto tra Napoli e Inter”

Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex bomber Francesco Baiano.

Fiorentina ko con l'Inter, come lo commenta?

"Giovedì è andata bene e ha riproposto la stessa formula. Ma si è visto subito che era un'altra Inter rispetto a quella vista a Firenze. Per me è stata una scelta quella di Palladino di rimanere dietro. Ha fatto fatica anche a ripartire. La Fiorentina al Franchi ripartiva con velocità e logica, cosa che ieri non si è visto. Nel secondo tempo è vero che ha messo giocatori più offensivi, ma era anche l'unica cosa da fare e l'Inter si è coperta. Troppo poco per pensare di portare a casa un risultato positivo. Non puoi andare a Milano e giocare nella metà campo dell'Inter, perchè con i giocatori che ha e le ripartenze ne prendi di gol. Dovevi fare così e dovevi ripartire, ma non lo ha fatto".

La Lazio di Baroni ha segnato più gol di tutti in Serie A negli ultimi 16 metri:

"E' una percentuale altissima, e per averla vuol dire che devi portarceli i giocatori lì. Se giochi tutti dietro è difficile, vuol dire che la squadra accompagna molto il gioco. Devi avere gente di gamba, perché poi devi anche difendere".

Come vede il Milan?

"Col potenziale che ha adesso lì davanti è favorita. Gimenez è quello che serviva veramente a questa squadra, che era senza centravanti. Morata non faceva quel tipo di lavoro. Giocare con tutte quattro le stelle? Sì, ma dipende dall'avversario e se si sacrificano tutti".

Davanti triello tra Inter, Napoli e Atalanta: chi sta meglio?

"Inter superiore ma faranno la differenza gli infortuni che ci saranno. Il Napoli ha il vantaggio di giocare una volta a settimana, ma ho sentito che ora c'è fuori Neres e Kvaratskhelia non è stato sostituito sul mercato. Per questo dico che gli infortuni saranno determinanti nella lotta Scudetto".