Goretzka si allontana! Dalla Germania: scatto Atletico Madrid, accordo ad un passo
L’ipotesi Italia si fa sempre più lontana per Leon Goretzka. Secondo quanto riportato dall’edizione tedesca di Sky Sport, il centrocampista del Bayern Monaco è infatti sempre più vicino a un trasferimento all’Atletico Madrid, che ha ormai preso il largo nella corsa al giocatore, superando la concorrenza degli altri club interessati, in particolare Juventus e Napoli.
Nelle ultime ore i Colchoneros hanno presentato una proposta economica direttamente al calciatore, ricevendo segnali di apertura. A breve è previsto un contatto tra la dirigenza dell’Atletico e quella bavarese per definire formula e costi dell’operazione, ma la sensazione è che il percorso sia ormai ben delineato.
