Bakayoko incorona Conte: "Il miglior allenatore avuto in carriera!"

Tiemoue Bakayoko, centrocampista reduce da una stagione al PAOK e oggi svincolato, ha un passato in Italia anche con Milan e Napoli. Il giocatore ha parlato al Mundo Deportivo del suo futuro, con alcuni riferimenti anche al passato italiano:

"Ho due allenatori personali, mi sto allenando. Ci sono stati interessi di diverse squadre questa estate, ma il mio agente sta ancora cercando la soluzione giusta. Sono aperto a tutte le soluzioni, l'importante è trovare un bel progetto e poter dimostrare che ho ancora un livello per giocare bene", ha spiegato in merito al proprio futuro.

Quindi un passaggio sul passato: "I 40 milioni pagati dal Chelsea nel 2017?Non ho mai capito perché non mi hanno dato la possibilità. Il primo anno ci sono stati momenti buoni e meno buoni. Poi Conte, il tecnico che mi ha portato al Chelsea, se n'è andato e tutto è cambiato col nuovo allenatore Sarri. Conte è il tecnico che l'ha segnata maggiormente? Senza dubbio, è il miglior allenatore che ho avuto in carriera. Il suo gioco magari non è il migliore da vedere o da interpretare, ma certamente è quello che ha più effetto. Idoli di infanzia? Oltre a Ronaldinho, dico Vieira e Yaya Toure".