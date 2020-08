Ballotta: "Meret ed Ospina si equivalgono, ma l'alternanza non è sempre positiva"

Marco Ballotta, ex portiere, ha parlato cosi a Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi ovviamente anche sulla situazione dei portieri in casa azzurra: "Ci deve essere un primo ed un secondo, poi il secondo deve farsi trovare pronto, l'alternanza non sempre è positiva per tutta la squadra, si trovando anche degli automatismi con i difensori. E' indubbio che anche il secondo quando chiamato in causa deve farsi trovare pronto e giocare. Meret ed Ospina sono due portieri che si equivalgono, ma io preferisco Meret, mi piace di più anche se hanno caratteristiche diverse".