Balzaretti esalta Simeone: "Ha fatto una cosa rara anche per i difensori"

vedi letture

L'ex difensore e oggi dirigente, Federico Balzaretti, è intervenuto al podcast Cronache di Spogliatoio: “La Juventus nel secondo tempo non è mai arrivata dall’altro lato. Quando senti che l’avversario non ti fa mai male allora prendi una sicurezza ed una forza che quindi neanche pensi a difendere ed attacchi sempre. Quando ti tengono sempre in apprensione invece hai sempre il pensiero nella fase difensiva.

La Juve non è riuscita a farlo, 0 tiri, quindi il Napoli non pensa neanche alla fase difensiva e ti dà positività. Poi il secondo tempo della Juve va pesato perché il Napoli ha fatto impressione, il 70% è merito di una squadra che è entrata con rabbia e determinazione, vedi anche il Cholito. Da attaccante ha messo la testa dove gli altri mettono il piede, una cosa che è rara anche nei difensori, tipo Chiellini, figurati tra gli attaccanti”.