Banfi: “Mou più bravo di Spalletti. Domenica finirà 1-2, tanto il Napoli vincerà lo Scudetto”

Lino Banfi, celebre attore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Lino Banfi, celebre attore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: “Mourinho è più bravo di Spalletti, ha vinto tanto in carriera. Per me il Napoli merita di vincere lo scudetto, ma spero che domenica finisca 1 a 1. Anzi no, poi danno un rigore alla Roma e vinciamo 2 a 1. Il Napoli vincerebbe comunque lo scudetto, anche se perdesse contro la Roma".