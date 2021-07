Bargiggia assicura: "Koulibaly non vuole lasciare Napoli, resterà! Fabian? Tutto fermo"

Paolo Bargiggia, esperto di mercato, ha rivelato le ultime in casa Napoli nel corso del suo collegamento ai microfoni di 1 Station Radio: "Fabian Ruiz? Non ci sono offerte per lui e per nessun altro giocatore. L’immobilismo del mercato non porta a fare proposte, nell’ultima settimana ci saranno più movimenti. Fabian al momento è troppo importante per il centrocampo di Spalletti. Aveva un mercato importante in Spagna, ma le big non stanno facendo nessuna operazione.

Koulibaly? Non c’è il rischio che Spalletti si incateni a lui, resterà e il giocatore non ha molta voglia di lasciare Napoli. In attacco non si dovrebbero registrare movimenti nonostante la Coppa d’Africa. Ospina? Stanno aspettando che l’agente porti eventuali proposte che, al momento, non hanno, ma in teoria è in partenza. Se dovesse partire potrebbe tornare Sepe, ma non ci stanno lavorando considerata la presenza di già due portieri. Mertens? Resterà, il Napoli ha bisogno di lui anche per la Coppa d’Africa. Di Lorenzo? Incedibile".