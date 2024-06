Bargiggia: “Conte pazzo di Lukaku, ma in Europa nessuno se lo fila. Mica sono tutti fessi…”

Intervistato da TVPlay, il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato così di Romelu Lukaku, obiettivo di mercato del Napoli per il post-Osimhen

Intervistato da TVPlay, il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato così di Romelu Lukaku, obiettivo di mercato del Napoli per il post-Osimhen: “E’ molto limitante per il calcio italiano stare dietro a Lukaku. Negli altri campionati europei nessuno se lo fila.

Non è che sono tutti fessi. E’ un giocatore con una fisicità, ma limitato tatticamente e tecnicamente. Bisogna giocare solo in un modo con lui e se non è tirato a lucido non è detto che faccia la differenza. Conte però ha una passione sfrenata per lui”.