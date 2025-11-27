Podcast Rai, Paganini: "Vedo il Milan come il Napoli dell'anno scorso"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Paolo Paganini.

Allegri ha presentato la sfida con la Lazio e ha detto che sarà dura: "Comunque il Milan è in una situazione più favorevole, è come il Napoli lo scorso anno. Non avendo le coppe, ti concentri su un solo obiettivo, puoi lavorare con i giocatori tutta la settimana e se andrà a prendere un attaccante a gennaio è una delle candidate più serie anche per arrivare al titolo. Si parla di Zirkzee, che non è proprio adatto a Gasperini, mentre per Allegri potrebbe essere molto utile e potrebbe permettere di spostare Leao sulla sinistra".

Si parla ancora di Dovbyk e Franculino: "Sì, Dovbyk lo hanno trattato in estate, ha delle caratteristiche che ad Allegri piacciono ma deve recuperare da un infortunio. Zirkzee darebbe più soluzioni in attacco. E a gennaio poi è meglio andare su giocatori che conoscono il campionato".