L’ex giallorosso Giannini avvisa Napoli e Inter: “Occhio alla Roma! Se arriva un bomber…”

Intervistato da Tuttosport, l'ex capitano della Roma Giuseppe Giannini carica la formazione giallorossa al momento capolista in Serie A: "Napoli e Inter sulla carta restano le favorite per la qualità delle rose, occhio però al Milan che ha vinto tutti gli scontri diretti e ha il vantaggio di non fare le coppe. Il che può dare 4-5 punti in più a Massimiliano Allegri, ma a giocarsi lo Scudetto c’è pure la Roma che può dare fastidio a tutti.

A maggior ragione se a gennaio dovesse arrivare un goleador. Nessuno a inizio stagione si immaginava di vedere la Roma prima in classifica, bisogna essere onesti. Al tempo stesso i giallorossi si stanno meritando questa posizione e stanno crescendo settimana dopo settimana. Mi auguro che questo sogno, come l’ha definito Gian Piero Gasperini, possa durare a lungo".