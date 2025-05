Bargiggia svela: "Potevo querelare ADL, voleva far la vittima coi napoletani. Vi racconto..."

vedi letture

Il giornalista Paolo Bargiggia, ai microfoni del podcast 'Doppio Passo', ha svelato un retroscena accaduto con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: “Vi racconto una cosa che mi è successa con De Laurentiis. Marzo 2016, do la notizia per primo in assoluto in Italia, che Higuain non avrebbe rinnovato il contratto con il Napoli e che a fine stagione sarebbe andato via. Poi è andato alla Juve. Se voi andate a documentarvi, Aurelio De Laurentiis si inc**ò tantissimo, fece un comunicato contro il sottoscritto dicendo che rispondevo ai poteri forti, scrivevo sotto dettatura, che scrivevo il falso. Mentre era vero, avrei potuto querelarlo e non l’ho fatto.

Venne fuori un casino pazzesco, io venni difeso dal sindacato di Mediaset. Quello fu un episodio molto cruento. Io andai a rompere le uova nel paniere a De Laurentiis perché il suo progetto era quello di arrivare a fine stagione, sapeva che Higuain sarebbe andato via, però voleva arrivarci come vittima col popolo napoletano. Voleva dire di averci provato, che Higuain aveva tradito. Io invece da marzo lo avevo detto. Poi direttamente con De Laurentiis non ci ho parlato di questa cosa, però devo dire che negli anni - avendo tirato fuori altre cose fastidiose sul Napoli tipo che Ancelotti sarebbe andato via - loro si inc**no però parlando con il capo dell’ufficio stampa ammettevano che ero capace. C’era una sorta di rispetto. Successe un episodio simpatico: avevo chiesto dei biglietti per Napoli-Inter, chiamo l’addetto dell’ufficio stampa e accanto a lui c’era De Laurentiis, lui sente e mi offre i biglietti in un posto pazzesco. L’ho ringraziato”.