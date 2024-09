Bari, l'azzurro Obaretin: “Neymar il mio idolo da ragazzino, Sergio Ramos la mia ispirazione”

“Mi è sempre piaciuto giocare la palla quindi il mio idolo da ragazzino è sempre stato Neymar anche se giochiamo in ruoli diversi. Poi crescendo ho cominciato a guardare calciatori che ricoprivano il mio stesso ruolo come Sergio Ramos. Lui è sempre stata una fonte d’ispirazione”. Il difensore del Bari Nosa Obaretin, arrivato in estate in prestito dal Napoli, ha parlato così in conferenza stampa sottolineando quali sono stati i suoi idoli di gioventù per poi concentrarsi sul presente.

“Fra Serie C e Serie B c’è molta differenza per ritmo, fisicità e qualità dei calciatori, in ogni caso il mister mi dice di giocare semplice e non aver timore. - prosegue Obaretin come riporta Telebari - Mantovani? Normale che ci sia competizione in una squadra importante come il Bari, ma è sana. Avere compagni di reparto forti nel tuo ruolo ti spinge a dare di più. Lui poi è molto bravo a impostare, ha buona tecnica ed esperienza e sarà molto utile al bari. Io devo migliorare in tante cose, soprattutto nell’attenzione nell’arco dei 90 minuti”.

Infine un pensiero sul rapporto con il gol dopo i due segnati nella passata stagione in Serie C col Trento: “Fa sempre piacere segnare, ma penso prima agli obiettivi di squadra. Voglio rendermi utile nei 90 minuti”.