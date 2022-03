Bari, LDL: "Bellissimo regalo. 7 punti dal 2° posto sono distacco importante, ma è ancora lunga"

A margine del match vinto in extremis dal Bari contro il Virtus Francavilla, ha parlato il presidente dei galletti Luigi De Laurentiis.

A margine del match vinto in extremis dal Bari contro il Virtus Francavilla, ha parlato il presidente dei galletti Luigi De Laurentiis: "E' un bellissimo regalo di compleanno, ma è anche un regalo per la città, per la tifoseria, per i ragazzi e il mister: tutti ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo passato momenti difficili e ne verranno ancora ma noi abbiamo gli uomini giusti. Quelli che non perdono mai lucidità. Sette punti dal secondo posto sono un distacco importante, ma il campionato è ancora lungo e ogni singola gara è difficile, non si può abbassare la guardia, pur comunque mantenendo calma e positività: ci deve essere un ambiente sereno che permette a tutti di rimanere concentrati senza frustrarsi quando capita di perdere punti o si vedono le dirette inseguitrici avvicinarsi".