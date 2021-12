Bari, Luigi DL ammette: "Obiettivo Serie A per poi vendere. Napoli? In caso di offerte indecenti..."

A margine di uno scambio di auguri natalizi con i giornalisti presenti, il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha parlato anche della cessione del club, come riportato da Tuttosport: "L'obiettivo è portare il Bari in Serie A per poi venderlo al miglior acquirente. Quello che non accetto che vi sia una data certificata (giugno 2024, ndr) per farlo. Vorrei che ci venga dato tutto il tempo necessario. E' questo lo scopo del ricorso presentato alla Figc".

Ed alla domanda se può invece accadere il contrario, ovvero vendere il Napoli: "In 3 anni può succedere di tutto, anche che arrivi al Napoli una proposta indecente da parte di un fondo arabo, in quel caso non lo escluderei".