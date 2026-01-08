Barsotti: “2-2 con il Verona pesa il giusto! Inter-Napoli molto più importante”

Giovanni Barsotti, giornalista di Dazn e Cronache di Spogliatoio, ha rilasciato un’intervista esclusiva a TMW. Tra i tanti temi trattati, si è soffermato anche sul pareggio del Napoli contro il Verona.

Parlando della Serie A, quanto può aver inciso il pari del Napoli e la vittoria dell'Inter nella corsa Scudetto?

"Pesa solo due punti, né più né meno. Lo scontro diretto peserà molto di più. Il Pareggio non peserà in maniera esorbitante. L'Inter perderà punti più avanti secondo me, perché andrà più avanti in Champions".

Come vedi le italiane in Europa?

"La Roma ha più chance di vincere una coppa europea. Gasperini l'ha già fatto ed è portato. Anche per il campionato che si sta delineando, la Juve è partita e la Roma dovrà pensare all'Europa League. L'Inter può giocarsela in Champions, mentre le altre sono più indietro. La Juventus ha bisogno di far fare esperienza in Europa ai suoi giocatori e giocare due partite in più di playoff potrebbe essere una cosa buona".