Battibecco con Spalletti, Auriemma ribadisce: “Mai parlato di litigio ma di sfiducia di molti giocatori”

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto a Pressing su Canale 5 ed è tornato sul battibecco avuto con Luciano Spalletti: “Io ero andato in conferenza stampa per fare i complimenti a Spalletti perché con lo Spezia l’ha vinta lui con le mosse che ha fatto ed è stato bravissimo. Invece mi ha scaricato addosso questo siluro. Se tu mi accusi dicendomi che io ti avrei accusato di aver litigato con tutto lo spogliatoio non è vero, io ho parlato di sfiducia di alcuni giocatori. Diversi calciatori ce l’avevano con l’allenatore, uno di questi era Politano che è uscito anche pubblicamente con il suo agente”.