Bayern, Kahn boccia Cristiano Ronaldo: "Non si adatta alla nostra filosofia"

Oliver Kahn allontana le voci di un possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo al Bayern Monaco. Inequivocabili le dichiarazioni del CEO dei bavaresi a Sky Deutschland: "Sì, posso escluderlo!" ha dichiarato, aggiungendo: "Abbiamo un'idea chiara su come dev'essere costruita la squadra. Tutti noi amiamo Cristiano Ronaldo e non c'è discussione in merito. Ma questo è qualcosa che non si adatta alla nostra filosofia".