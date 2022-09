Behrami shock: "A Napoli mi puntarono la pistola! Denunciai, ma ricevetti minacce..."

Valon Behrami, ex centrocampista del Napoli, si racconta in un'intervista a cuore aperto rilasciata al quotidiano svizzero Blick

Valon Behrami, ex centrocampista del Napoli, si racconta in un'intervista a cuore aperto rilasciata al quotidiano svizzero Blick: "Io e mia moglie abbiamo cancellato ogni account social cinque anni fa. Ormai non provavo più emozioni per questo sport, volevo solo stare con le mie figlie, non ho sentito niente per 7-8 mesi, ero mentalmente morto e non mi interessava più vincere o perdere le partite".

In quest'intervista l'ex azzurro si sofferma anche su un episodio avvenuto alle pendici del Vesuvio: "Ero in macchina e ho notato che qualcuno mi seguiva. Mi hanno rotto lo specchietto, ho abbassato il finestrino e mi hanno puntato una pista alla testa. Che shock! Mi hanno rubato anche l'orologio. Uno indossava una calza in testa, l'altro l'ho visto e sono andato alla Polizia a denunciarlo, identificando il ladro, come avviene nei film. Ma nei due-tre mesi prima del processo ho ricevuto minacce dalla famiglia di quest'uomo. Un giorno andai dal parrucchiere con mia figlia e mi rubarono l'auto. Lì ho detto: basta, voglio andarmene da qui".