Infortunio Lukaku, il dott. Manzuoli: "Ecco i possibili tempi di recupero"

Il medico sportivo Marcello Manzuoli, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha fatto chiarezza sui possibili tempi di recupero di Romelu Lukaku: "Le tempistiche mi sembra di capire saranno lunghe. Bisogna vedere anche il livello dell'infortunio e dov'è: se è al terzo medio inferiore ci mette meno, se invece sei sulla parte alta del muscolo, dove si attacca all'osso, sarebbe più problematico. Perché spesso lì hai un distacco.

La consulenza chirurgica mi fa pensare a una certa gravità, io però non ho mai visto riparare chirurgicamente il muscolo. Difficilissimo che si ricorra alla terapia chirurgica, anche in casi di distacchi quasi completi dell'inserzione prossimale del retto femorale e alla luce del fatto che nel calcio si segue la via più breve. Io non conosco altri che lo abbiano fatto, per quanto ogni caso fa storia a sé. Nella totalità dei casi però si va con la terapia conservativa. E questo significherà almeno tra i 40 e i 60 giorni prima di rivederlo in gruppo. Le tempistiche possono cambiare anche a seconda di livello ed entità della lesione sul muscolo, dal comunicato è un problema serio".