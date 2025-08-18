Infortunio Lukaku, Benitez: "È un guaio anche sul piano della leadership"

Romelu Lukaku sarà costretto a fermarsi per un periodo ancora da definire. Una tegola importante per Antonio Conte, che dovrà rinunciare al suo bomber in un momento cruciale della stagione. A commentare l’accaduto è l'ex tecnico azzurro Rafa Benitez, intervistato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"È sicuramente un guaio – ha dichiarato l’ex tecnico azzurro – perché il belga è un leader riconosciuto dall’allenatore e dai suoi compagni. Ma il calcio è questo, bisogna affrontare i disagi che un incidente può comportare e so per certo che Conte saprà trasmettere le proprie sicurezze al gruppo" ha spiegato Benitez.