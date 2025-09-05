Belgio, De Bruyne perde la fascia: "Ha deciso Garcia, non c'è stata nessuna votazione"
Anche senza fascia di capitano, con la scelta del ct del Belgio Garcia di cambiarla e affidarla a Tielemans, gol e ottima prova per Kevin De Bruyne con la maglia del Belgio. Il giocatore del Napoli dopo la vittoria contro il Liechtenstein ha parlato ai media presenti: "Abbiamo trovato delle buone soluzioni nel primo tempo ma soprattutto dopo l'intervallo. Fascia? Garcia ci aveva comunicato la sua decisione parlando con me e Lukaku all'inizio di questa settimana.
Non c'è stata nessuna votazione. La sua è una scelta che può durare per diversi anni".
