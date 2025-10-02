Belgio, Garcia: "De Bruyne bravo a scegliere Napoli. Lukaku ci manca"

Il ct del Belgio, Rudi Garcia, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

A proposito di centravanti, da ct del Belgio quanto le manca in questo momento Lukaku?

"Molto. Io di solito non sono dipendente dal centravanti, invece di una punta da 25 gol preferisco averne 3-4 da 12, perché quando ti manca quello da 25 reti dopo rischi di non segnare più. Ma se hai gente come Dzeko e Lukaku sei più forte. Senza di lui abbiamo vinto due volte 6-0, ma ora arrivano le gare importanti e mi dispiace non averlo. A settembre Openda ha giocato lì la prima partita e De Kaeteleare la seconda. Charles non è un vero 9, ma ha fatto bene, sente il gioco. Però Lukaku è unico. Sa fare tutto, andare in profondità e mangiarsi tutti con la sua potenza. Vorrà dire che dovremo qualificarci senza di lui".

Felice della scelta di De Bruyne di accettare Napoli?

"Sì. Si parlava di Stai Uniti o di Arabia Saudita. Scelte che hanno degli aspetti positivi, ma anche negativi come fuso orario, distanza, livello del campionato. A Napoli invece sei in Europa, sei campione d’Italia e disputi la Champions. Ovvio che a 34 anni non possa giocare 90 minuti tutte le partite, ma Kevin è un fuoriclasse, uno dei giocatori più forti che ho allenato. E ce ne sono stati tanti: penso ad esempio a Totti, Ronaldo o Hazard...".

A chi lo scudetto?

"Una delle solite. Il Napoli lo può rivincere, ha una rosa di qualità, ma ripetersi è sempre complicato. L’Inter è forte e al Milan mi sembra si stia creando un’atmosfera molto positiva, oltre al fatto che non hanno le coppe. E poi la Juve resta sempre la Juve...".