Sacchi: "De Bruyne fuoriclasse, non potrà mai essere un problema per il Napoli"

Nel suo consueto spunto d'analisi per La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato così del Napoli e della prova di De Bruyne: "Chi pensava che, dopo le polemiche di San Siro, tra De Bruyne e Conte si fosse rotto qualcosa, probabilmente si sarà ricreduto. Stiamo parlando di un fuoriclasse, che può sbagliare come tutti, ma poi ha la forza di rimettersi in carreggiata e remare nella giusta direzione. De Bruyne, credetemi, non sarà mai un problema per il Napoli, ma una risorsa da sfruttare.

La conferma di questa mia impressione? Il pallone per il raddoppio di Hojlund. Il Napoli, che aveva molte assenze in difesa e dunque poteva essere in difficoltà se lo Sporting avesse pressato alto, ha subito il pareggio, ha saputo soffrire, come gli chiede il suo allenatore, ha lottato e si è guadagnato una meritata vittoria. Lo ripeto: considero la squadra di Conte la più “europea”, a livello di gioco e di mentalità, delle nostre rappresentanti in Champions".