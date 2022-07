Bellinazzo avvisa: "Ora che le tre big si stanno consolidando progetto Napoli non può vivere al ribasso"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Marco Bellinazzo, giornalista de IlSole24Ore.

TuttoNapoli.net

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Marco Bellinazzo, giornalista de IlSole24Ore: "Il progetto Napoli non può vivere a ribasso dal momento in cui i tre grandi club del nord stanno consolidando le proprie posizioni. Poi c’è la fascia media che non starà a guardare. La corsa al 4º posto diventerà sempre più un traguardo complicato da raggiungere se non si mettono a posto gli aspetti tecnici. Quando noi parliamo del costo di acquisto del giocatore bisogna considerare che solo una percentuale di quel costo va su quell’anno. È una quota che va ad incidere sui costi di quell’anno, mentre l’ingaggio inclusa la parte fiscale diventa un costo immediato e concreto su quell’anno”.