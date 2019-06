Bellinazzo: "Il Napoli deve far strada in Europa per il ranking storico per far parte nel 2024 della SuperChampions"

Nel corso di Radio Crc, il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha parlato della crescita del Napoli: "Il Napoli vuole attrezzarsi e sfruttare il fatto che Milan e Roma non faranno la Champions per consolidare il suo ruolo nel campionato italiano in primis, ma anche in Europa. Al di là delle discussioni, il format non è stato definito per la Super Champions, ma il Napoli deve acquisire punti nel ranking uefa da qui al 2024 per essere tra le squadre che ne faranno parte a questo torneo che avrà più premi ed introiti da dividere. Il Napoli deve entrare in quella nobiltà europea, ora è in vantaggio su squadre come Roma e Milan che potenzialmente sono davanti per Ranking Storico (tiene conto di tutti i piazzamenti dalla nascita della Champions mentre il Ranking Uefa solo degli ultimi 5 anni, ndr) ed il Napoli deve fare un mercato per fare strada in Europa, anche perché in cassa ci sono dei soldi e c'è un parco giocatori ampio tra giocatori in rosa e quelli in prestito per racimolare ulteriori risorse".