Bellinazzo sui diritti tv: "Idea di ADL quella più suggestiva, ma non c'è volontà dagli altri club"

Marco Bellinazzo, giornalista de IlSole24Ore ed esperto di economia applicata al calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' evidente che c'è l'esigenza di seguire le orme che tutte le leghe stanno prendendo, ovvero trasformarsi in un media company, che vende e produce contenuti e li vende. Il tema fondamentale è che se la Serie A ha capito finalmente in che direzione andare, ci sono diverse idee sul tavolo e quella di De Laurentiis è quella più suggestiva. Ma non mi sembra ci sia la volontà di prendersi questi rischio di impresa non avendo i conti solidi come quelli del Napoli".