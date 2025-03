Podcast Bellucci: "Conte coinvolge tutti, l'esempio è Gilmour. Ora ha opportunità ed è tra i migliori"

L'ex attaccante Claudio Bellucci è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Lazio, pari con l'Udinese e niente sorpasso alla Juve:

"Parlando dell'Udinese, Thauvin è uno forte, campione del mondo, che potrebbe giocare in squadra più blasonate. Mi piace Lucca, che migliora sempre di più. La Lazio ieri ha fatto bene a un certo punto ad accontentarsi, non aveva le forze fisiche e mentali per giocarsela. La Lazio non sta bene fisicamente e contro squadre fisiche come l'Udinese va bene così ora. E' un buon punto per la Lazio comunque. L'ingresso di Patric? Ha fatto bene Baroni, che ha capito in quel momento che poteva portare a casa solo un pareggio".

I cambi modulo sono così difficili da fare?

"No. Un esempio è il Napoli di Conte, che aveva trovato la quadra col 4-3-3, poi si fa male Neres, va via Kvara, ecco che torna col 3-5-2 per non mettere Raspadori esterno. Ma devi allenarti al 100% tutta la settimana e coinvolgerli tutti. E Conte è l'esempio di come coinvolge tutti. L'esempio è Gilmour, che dopo tanto che non gioca ora ha delle opportunità ed è tra i migliori in campo".

Lotta al quarto posto, chi sta meglio ora?

"A me la sensazione migliore me la sta dando il Bologna, ma anche la Roma. Ho visto male la Juve contro l'Atalanta, fisicamente, mentalmente. La Lazio sicuramente ha una possibilità ma dipende anche dalla coppa, se andrà avanti o meno. La Fiorentina uguale. Bologna e Roma sono le più in forma e incontrarle ora è un problema. La Roma se continua così può davvero ambire al quarto posto, ma dipenderà anche qui dalla coppa".

Ora Bologna-Lazio:

"La Lazio incontra una squadra in formissima. E' una squadra che sa quello che vuole, che ha preso il carattere del tecnico. Ha un ds che porta giocatori giusti, forti, cambia tanto ma rimane sempre a ottimi livelli. Secondo me per la Lazioo dipenderà molto dalle fatiche del giovedì".