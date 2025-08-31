Benarrivo: "Il Napoli è la squadra da battere, è una corazzata. Conte può aprire un ciclo"

L'ex difensore del Parma e della Nazionale, Antonio Benarrivo, ha rilasciato un'intervista a SportWeek nel corso della quale ha parlato anche dell'attualità della Serie A e delle squadre che punteranno a un posto in Champions League.

Queste le sue parole riguardo la lotta Scudetto, che a suo modo di vedere riguarderà le stesse squadre protagoniste dell'ultima corsa, più una possibile sorpresa rossonera: "Credo che il Napoli di Conte sia la squadra da battere. Antonio può ripetersi e aprire un ciclo vincente. Hanno comprato tanto e bene, sono una corazzata. Subito dietro vedo l’Inter di Chivu che, per forza dell’organico e profondità della rosa, potrà insidiare il primo posto. Poi il Milan di Allegri, che ha tanta voglia di tornare grande e non farà le coppe".

Poi sulla corsa alla Champions indica le squadre che vede davanti alle altre, con la Juventus che però parte a suo dire davanti a tutte: "Direi la Juve. Ha storia e nomi per fare bene e tornare a essere protagonista. Occhio anche alla Fiorentina, Pioli mi piace molto e può fare bene. Attenzione anche a Gasperini, che però con la Roma prevedo un filo indietro almeno all’inizio".