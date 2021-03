Benitez, l'ex ds al Valencia: "A Napoli troppe critiche, ora si sta rivalutando il suo lavoro"

“Negli anni il lavoro di Benitez a Napoli è stato rivalutato. La rosa a disposizione di Gattuso non è competitiva come quelle di Inter e Juve”. L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc Amedeo Carboni. “Al Napoli mancano i calciatori per il salto di qualità, ecco perché Gattuso sta facendo fatica. Non dimentichiamo che Benitez portò a Napoli tanti campioni. Nonostante ciò ricevette qualche critica di troppo”. Ieri Fabian Ruiz è stato protagonista di uno degli episodi a sfavore del Napoli, fallendo un gol a pochi passi dalla porta. “Fabian Ruiz è un giocatore importante – ha detto Carboni a Radio Crc – è possibile che in più di un’occasione sia stato schierato in un ruolo che non risalta a dovere le sue caratteristiche”, le parole del direttore sportivo del Valencia negli anni di Benitez.