Benitez: "Napoli più forte del Milan. Scudetto? Dissi una cosa a Spalletti"

"Da collega, non mi piace che qualcuno possa perdere il lavoro. La gestione Inzaghi nel complesso è positiva, sennò non sarebbe ai quarti in Champions. Vediamo come proseguirà, magari diventa un’annata da ricordare...".

Rafa Benitez ha compiuto 63 anni festeggiando circondato dall’affetto della famiglia a Liverpool e dal calcio. I tanti club che l’hanno cercato in questi giorni non gli hanno impedito di seguire le coppe con la solita curiosità e un rinnovato interesse. Queste le parole dello spagnolo ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

"Il Milan e Pioli mi hanno impressionato, i quarti di finale dopo lo scudetto sono da elogiare, ma gli azzurri sono più forti. Quindi la risposta è sì, possono farcela. Con Osimhen ritroveranno fiducia".

Eppure nessuna delle due è nel miglior momento.

"C’è sempre per tutti un periodo di flessione, a volte nel caso del Napoli si gioca con una consapevolezza troppo grande quando arrivano tante vittorie e si può perdere la concentrazione in un’altra competizione. Finora sono stati grandiosi".

Lo scudetto può considerarsi cosa fatta?

"A Liverpool dissi a Spalletti che avrebbero vinto il titolo e non volle dire nulla per scaramanzia. L’eliminazione non cambierebbe nulla, Luciano la sta guidando alla perfezione".

Un titolo a Napoli è differente.

"I napoletani sentono la squadra dentro di loro. Per questo sarà un giorno memorabile, non solo per la città e la gente, ma in tutto il mondo. Ho incontrato ovunque sostenitori azzurri accomunati dalla stessa passione".