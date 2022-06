Benzi su Kvaratskhelia: “I tifosi del Napoli lo ameranno per la sua sfrontatezza”

“I primi movimenti del Napoli sul mercato li giudico positivamente, sono nomi ragionati che non arrivano a caso".

Stefano Benzi, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “I primi movimenti del Napoli sul mercato li giudico positivamente, sono nomi ragionati che non arrivano a caso. La prima garanzia del Napoli deve essere Luciano Spalletti. Ho molta simpatia per De Laurentiis, ma ha il difetto di pensare di gestire la società come un’azienda. Gli serve un dirigente e di un uomo come Spalletti, che però deve incominciare a vincere. Credo che Spalletti avrà chiesto delle cose e per adesso è stato accontentato con i primi movimenti. I tifosi del Napoli ameranno Kvaratskhelia, perché ha quella sfrontatezza che può rompere le partite ed essere molto divertente. Olivera è un buon giocatore, ma non un fenomeno. Il Napoli deve ripartire dalla delusione di quest’anno per completare un percorso che non è stato fatto. Il tifoso del Napoli deve ripartire dall’entusiasmo dei tanti risultati positivi di inizio anno e non dalla delusione dello scudetto perso.

Mertens? Io lo terrei tutta la vita, è un giocatore che non ha ancora finito di dare le cose che può dare. Anche quest’anno ha risolto e sbloccato delle partite, spero che si mettano d’accordo. Vederlo giocare da un’altra parte sarebbe un delitto.

Deulofeu? Lo adoro, che fosse un giocatore strepitoso non ce lo doveva ricordare l’Udinese. Arriva da un cantera straordinaria, ha delle qualità, aveva bisogno la libertà di esprimersi senza troppe pressioni e a Udine l’ha avuta. Mi ricorda Enrico Chiesa, salta l’uomo e tira sempre vedendo la porta. Sarebbe davvero un bel colpo per il Napoli. Ha anche una discreta esperienza nonostante non stiamo parlando di un veterano a fine carriera”.