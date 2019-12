Beretta fiducioso: "Gattuso ha fatto ottimo calcio al Milan, al Napoli si ripeterà"

Dubbi sul centrocampo a tre del Napoli, poiché non consta di un regista puro. Ne parla anche Mario Beretta, allenatore, intervenuto a Sky Sport: "Se riesci ad avere davanti alla difesa un calciatore capace a impostare e schermare, più completo, è meglio. Ma il Napoli la qualità ce l'ha e ci sarà una certa rotazione nel centrocampo, come Gattuso fece l'anno scorso al Milan, che ha giocato dell'ottimo calcio. Credo che ci riuscirà anche al Napoli".

MERTENS TORNA A SINISTRA? - "La soluzione del ritorno sull'esterno non è da scartare. Anche durante la partita è una opzione in più e ormai nel calcio bisogna cambiare anche a gara in corso".