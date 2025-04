Bergomi a Sky: "Per Inzaghi, Bologna era la più importante. C'era un indizio"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha parlato del teta a testa in vetta alla classifica tra Inter e Napoli: "Sulla carta il calendario del Napoli sembra più agevole. Ma per l'Inter non pensiamo alla Serie A, ma alle due semifinali col Barcellona. Quando giochi in Europa la domenica fai fatica. Per Inzaghi quella di Bologna era la più importante, infatti ha fatto giocare i migliori. Ora giochi con la Roma dopo un derby e ti mancano alcuni giocatori. Però lì deve scattarti qualcosa, se hai la forza mentale e fisica di reagire. Ma vi dico la verità, non lo so. Sono curioso".