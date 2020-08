Bergomi controcorrente: "Lo scudetto di Sarri è un mezzo miracolo. Gattuso non è solo difesa..."

L'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, è intervenuto nel corso di Kiss Kiss Napoli: "In questi anni, siccome ha vinto sempre la Juventus, il secondo posto sembrava sempre un fallimento. Quindi non si riusciva a capire se rifondare la squadra o se essere riconoscenti ad un gruppo. Quando poi cambi guida tecnica qualcosa cambia. So di andare contro corrente, ma credo che Sarri abbia fatto un mezzo miracolo a vincere il campionato. Non era facile motivare quel gruppo di giocatori. Sono un estimatore di Gattuso, non fa più solo la fase difensiva ma cerca di sviluppare anche un gioco offensivo anche pressando alto gli avversari. Credo che il Napoli per tornare competitivo abbia bisogno di 2-3 acquisti".