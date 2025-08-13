Bergomi individua una nuova anti-Napoli: "Non sarà l'Inter"

L'ex difensore Giuseppe Bergomi, oggi commentatore televisivo del calcio per Sky Sport, è stato intervistato dal Corriere dello Sport in vista dell'inizio della nuova stagione: "All'Inter servirà la giusta forza mentale dopo Monaco, a loro va comunque l'elogio dell'ambizione: in bacheca non è arrivato nulla ma ci hanno provato fino in fondo. Chivu deve entrare nella testa di un gruppo che arriva da un grande ciclo, tra i nuovi arrivati non vedo titolari. Forse giusto Sucic".

Quindi Bergomi allarga lo sguardo e tocca il tasto Napoli: "Hanno fatto le cose per bene, partendo dall'arrivo di De Bruyne che porta talento in un campionato in cui gli ultratrentenni funzionano ancora bene. La squadra è fisica ma ha anche esterni abili nell'uno contro uno, aggiungendo anche un doppione di Lukaku come Lucca. Elementi importanti per il calcio italiano. Per me il Napoli è la squadra che si è strutturata meglio".

Conclusione dell'intervista di Bergomi con qualche parola dedicata anche al nuovo Milan che sta nascendo: "Negli ultimi anni hanno sempre avuto il talento ma qualcosa mancava. Hanno preso l'allenatore giusto, un vincente come Allegri e con Tare ds hanno messo le cose a posto. Sono quelli che possono dare maggior noia al Napoli".