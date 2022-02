Bergomi: "Per lo scudetto occhio al Napoli! Il derby non sarà decisivo"

Alla vigilia del derby tra Inter e Milan, l'ex capitano nerazzurro, Giuseppe Bergomi, ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero nella quale ha parlato di come potrebbe cambiare il campionato a seconda del risultato finale e dei possibili protagonisti della stracittadina: "Non penso che la gara sarà decisiva, il campionato è ancora lungo. Certo, se l'Inter dovesse vincere si staccherebbe dai rossoneri, ma occhio al Napoli. Se Calhanoglu ripete il match giocato all'andata sarà sicuramente decisivo. Chi temo del Milan? Senza dubbio in un momento come questo il pericolo principale è Rafael Leao, poi bisogna vedere dove giocherà Kessie, da trequartista ad Empoli ha fatto benissimo".