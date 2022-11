Bergomi: "Quasi tutti avrebbero messo Raspadori, ma Spalletti ci ha visto giusto"

Giuseppe Bergomi, ex difensore, ha commentato la vittoria del Napoli a Bergamo nel corso di ‘Sky Calcio Show’.

TuttoNapoli.net

Giuseppe Bergomi, ex difensore, ha commentato la vittoria del Napoli a Bergamo nel corso di ‘Sky Calcio Show’: "Quasi tutti avrebbero messo Raspadori, ma Spalletti ci ha visto giusto con Elmas che ha fatto spesso il quinto perché da quel lato l’Atalanta spinge. Anche il Napoli è diventato fisico, ha messo Olivera e non Mario Rui per scelta in questo senso insieme Di Lorenzo, Anguissa, Osimhen ed i centrali".