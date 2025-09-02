Podcast Bernabai snobba De Bruyne: "Il miglior colpo è Sucic all'Inter o il recupero di Vlahovic"

Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il giornalista Roberto Bernabai.

Quale il colpo di mercato?

"Se la giocano Juventus e Inter. L'Inter ha preso un buon rinforzo in difesa, non boccerei Susic, la Juventus ha un potenziale offensivo incredibile. E paradossalmente il colpo potrebbe essere il recupero di Vlahovic".

Roma, si parla di contrasto tra Gasperini e Massara dopo il mercato:

"A Gasperini lo inviterei a riascoltare quello che disse Ranieri il 17 giugno scorso, quando si presentarono entrambi in conferenza e Ranieri illustrò l'operatività sul mercato della Roma per le prossime due sessioni di mercato. E quindi le difficoltà da affrontare. E' una forzatura dire mercato fallimentare, la Roma si è ripresentata con un organico dove forse manca un elemento a centrocampo. Visti i presupposti noti ed illustrati, credo non ci siano i presupposti per lamentele. E' un'indiscrezione questa, quindi non so se sia davvero reale questa tensione. Aspettiamo le parole ufficiali di Gasperini sul mercato".