Bernardeschi, l'ex allenatore: "A Napoli troverebbe l'ambiente ideale!"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Massimo Drago, ex allenatore del Crotone che ha avuto modo di allenare anche Bernardeschi, accostato al Napoli nelle ultime settimane: "Bernardeschi uomo giusto per Gattuso? Rino non ha bisogno dei miei consigli (ride ndr). Federico è un professionista esemplare ed un ragazzo a modo. A Napoli troverebbe l'ambiente ideale per esprimersi, dal punto di vista tecnico. Sarei davvero contento di vederlo in azzurro. Con Sarri non ha giocato molto, ma nel 4-3-3 di Gattuso può diventare un calciatore di livello europeo. Già a Crotone giocava al meglio in quel ruolo, poi nel tempo è stato snaturato. Federico ha bisogno di un punto di riferimento come la linea laterale, un po' come Insigne. Ha bisogno di spazi che quando giochi spalle alle porta non riesci a crearti. Con me a Crotone fece 11 gol, giocando vicinissimo alla porta. Non vedo Federico giocare da mezzala o da seconda punta. Ha bisogno di partire esterno e fare male convergendo per creare o calciare. E poi fa benissimo la fase difensiva, nella Fiorentina giocava anche da quinto di centrocampo. Ha forza, gamba e qualità. Bernardeschi e Insigne sono le due ali della Nazionale, a Napoli si mixerebbero alla perfezione. E con Mertens formerebbe un tridente incredibile".