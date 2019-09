Bertoni pazzo di Higuain: "Che bello il gol al Napoli! E' un bomber straordinario..."

Daniel Bertoni, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva della prossima sfida contro la Juventus: "I bianconeri hanno cambiato molto, però la Juve è la Juve, è una delle società migliori del mondo e ha Ronaldo. La Fiorentina sta cambiando volto, è arrivato un uomo di esperienza come Ribery, speriamo che possa vincere dopo tanto tempo e cominciare il suo campionato". Poi parlando dei principali attaccanti argentini del nostro campionato: "Lautaro? Lo avevo proposto alla Fiorentina quando ancora in pochi lo conoscevano. Poi Milito lo ha consigliato a Zanetti e da lì è arrivato all'Inter. Ha un grande futuro. Higuain? È un goleador straordinario, il gol che ha segnato al Napoli è stato bellissimo, quando è in campo è decisivo. Dybala? C'è qualcosa che non capisco, ha una classe straordinaria e ha dato tanto alla Juventus, dovrebbe essere considerato di più".