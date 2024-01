Bertoni su Napoli-Fiorentina: "Spettacolo non all'altezza. Non mi è piaciuto l'arbitro"

Daniel Bertoni, ex calciatore di Napoli e Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, parlando della semifinale tra gli azzurri e i viola

Daniel Bertoni, ex calciatore di Napoli e Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva soffermandosi, tra le altre cose, su quanto è accaduto tra i partenopei e i viola ieri sera durante la semifinale di Supercoppa Italiana poi vinta nettamente dagli azzurri: "Per me lo spettacolo non è stato all'altezza di una semifinale di coppa. Non mi è piaciuto l'arbitro. Il Napoli ha fatto il suo, la Fiorentina non sapeva come entrare per incidere. La Fiorentina ha avuto la possibilità di pareggiare, ma Ikoné ha calciato malissimo il penalty".

La sfida per la Champions League: "Io credo che ci sono tante squadre forti dietro alla Fiorentina in campionato e non sarà facile mantenere l'attuale quarto posto. La lotta sarà durissima. L'anno scorso è arrivata in due finali, ma nel momento decisivo non è stata all'altezza di vincere. Anche se devo dire che forse con l'Inter meritava di più. Per me la squadra si è indebolita rispetto all'anno scorso".

Su Gonzalez, grande assente per la Fiorentina di ieri dal primo minuto: "Un calciatore come lui fa la differenza, magari se fosse partito titolare il risultato col Napoli sarebbe stato diverso. Inoltre è un rigorista implacabile...".