Bettarini non ha dubbi: "Corsa a tre per lo scudetto, ma la Juve resta favorita"

Stefano Bettarini, ex giocatore tra le altre di Fiorentina, Bologna e Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com soffermandosi sui principali temi dell'attualità. In primis, spazio all'addio di Spalletti all'Inter: "E' un amico, mi dispiace sia per l'uomo che per il professionista. Il calcio però è sempre stato questo. Quando subentrano nuove proprietà e nuovi dirigenti, ci sono sempre stravolgimenti. Anche per quanto riguarda i giocatori. Non c'è abbastanza riconoscenza nei confronti della bandiere, l'elenco è infinito. Maldini, Totti, De Rossi, Buffon, e potrei continuare. Io, nel mio piccolo, l'avevo visto su di me, per questo ho preferito lasciare il mondo del calcio".



L'Inter è pronta a diventare la vera anti Juventus? "Sicuramente sì. Conte è un bell'osso, lo vidi un po' di tempo fa a Milano e mi disse della possibilità di andare all'Inter. Penso che i nerazzurri e il Napoli siano i maggiori antagonisti della Juve, anche se quest'ultima resta favorita".



Un giudizio sull'arrivo di Sarri alla Juventus? "Sarri fa giocare bene le sue squadre, l'ha dimostrato e credo che farà molto bene anche quest'anno. Anche se poi sono sempre i giocatori a fare la differenza. La Champions? Purtroppo ad oggi - a parte la Juve - siamo un po' sotto tono. Ci sono delle realtà superiori alle nostre".