Beukema alla Rai: "Conte è simile a Italiano. Difesa a 3? Cambia poco, vi spiego..."

Sam Beukema, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni della Rai nel corso de 'Il Sabato al 90°', per commentare la vittoria per 3-1 contro l'Atalanta. Di seguito le sue parole.

Avete fatto un primo tempo devastante: “Hai ragione, abbiamo fatto una bella prestazione stasera ma soprattutto nel primo tempo. Abbiamo fatto un bel primo tempo, con l’intensità giusta, l’energia giusta, e abbiamo fatto tre gol. Poi nel secondo tempo un po’ meno però alla fine non abbiamo concesso tanto. Siamo contenti e ora dobbiamo continuare, testa alla prossima”.



Vi trovate più comodi con la difesa a 3, che poi in realtà è una difesa a 5? “Intanto anche quando giocavamo a 4 a volte durante le partite eravamo bassi con 5 in difesa, quindi non cambia tanto. Però sì, ci troviamo bene anche a 3, con i ragazzi dietro abbiamo mostrato che possiamo giocare anche così. Questa è una forza di questo gruppo”.

Si è parlato di crisi dello spogliatoio, quando è tornato Conte avete chiarito? “Certo, abbiamo parlato con tutto il gruppo, con lo staff. Abbiamo detto che dovevamo ritrovare l’energia giusta, questo mancava un po’ dopo la partita contro il Bologna. Dovevamo mostrarlo in questa partita e lo abbiamo fatto. Siamo ancora molto uniti, da ora in poi dobbiamo continuare così”.

C’è una certa affinità tra Conte e Italiano? “Sì, soprattutto quando pressiamo alto con i riferimenti: abbiamo fatto così a Bologna e anche qua a Napoli facciamo così. Da questo punto di vista per me non cambia tanto. E poi possiamo giocare anche in maniera un po’ più diretta come facevamo a Bologna, quindi ci sono delle cose simili e questo è un vantaggio per me perché qualche cosa la sapevo già”.