Lukaku fa da vice, Conte scherza: "Gli voglio troppo bene per consigliargli di fare l'allenatore"

vedi letture

Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro l'Atalanta si è soffermato anche su Romelu Lukaku: "Ha ricominciato ad allenarsi, ma a parte. Andrà monitorato. Non ci dimentichiamo che ha avuto un infortunio importante. Già il fatto che sia rientrato col gruppo è stato molto importante. Romelu, come Anguissa, sono ragazzi che è importante avere nello spogliatoio, sono positivi, danno energie. E Romelu da questo punto di vista ci è mancato, anche come esperienza".

Vuole rubarle il mestiere? L'abbiamo visto fare quasi da vice nel finale. "Io gli voglio troppo bene per consigliargli di fare l'allenatore. Alle persone a cui voglio bene sconsiglio vivamente di fare l'allenatore, alle persone invece che mi stanno antipatiche lo consiglio (ride, ndr)".